Avellino calcio, parcheggio non pagato a Bari: multe salate per i tifosi irpini

Un verbale di 167 euro è l’amara sorpresa arrivata per posta ad alcuni tifosi dell’Avellino, presenti il primo marzo scorso, allo stadio San Nicola di Bari, per assistere al match tra i pugliesi padroni di casa e la formazione biancoverde.

A distanza di un mese da quella partita, a diversi sostenitori irpini sono state inviate multe salate. Il motivo: essersi opposti al pagamento del parcheggio dello spiazzale dell’impianto di gioco barese.

In tanti, però, hanno contestato il verbale, pari a un terzo della sanzione massima prevista (500 euro), per l’assenza di personale chiamato a far rispettare il pagamento. Tra l’altro, il servizio di parcheggio è stato effettuato sotto il controllo attento delle Forze dell’Ordine, impegnate a evitare scontri tra le opposte fazioni.

Un caso che rischia di peggiorare ulteriormente il rapporto tra la tifoseria avellinese e quella barese, come riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno.