Avellino calcio, lunedì Izzo e Circelli dal notaio? Festa fiducioso, la Sud sciopera

Luigi Izzo ha invitato Nicola Circelli e Andrea Riccio a Napoli, nello studio del notaio Luca Di Lorenzo. L’appuntamento è fissato per lunedì, alle ore 15, per perfezionare la vendita delle quote sociali della IDC.

Izzo ha deciso di saldare quanto risulta bonificato da Circelli e dalla Innovation Football di Riccio e Cusano, oltre alla caparra di 100mila euro versata da Nicola Di Matteo per l’acquisto dell’U.S. Avellino.

L’unica condizione richiesta dall’attuale presidente ai suoi due soci (Circelli e Innovation Football), possessori del 25% ciascuno è l’assunzione di responsabilità da parte dell’amministratore uscente (quindi Circelli) di eventuali sopravvenienze passive dal periodo compreso dal primo dicembre 2019 al 10 febbraio 2020.

E’ l’ultimo aut aut imposto da Izzo (il terzo di fila). Non ce ne saranno altri, anche perché entro il 12 febbraio andrà perfezionata la documentazione da inviare alla Figc, per evitare il blocco dell’operatività del club ed entro il 14 febbraio andranno inviati i bonifici dei pagamenti delle mensilità di novembre e dicembre 2019, con i relativi contributi, ai tesserati dell’Avellino, per evitare dai 2 ai 4 punti di penalizzazione in classifica.

Questa mattina, un gruppo di sostenitori biancoverdi si è recato al Partenio-Lombardi per contestare l’attuale proprietà. I tifosi sono stati raggiunti dal Sindaco Gianluca Festa, il quale si è detto fiducioso circa la presenza di izzo e Circelli a Napoli, ma ha pure lanciato un appello alla Curva Sud, di non lasciare sola la squadra domani a Francavilla Fontana.

I supporter biancoverdi hanno confermato la loro assenza sugli spalti del Giovanni Paolo II, contro la Virtus Francavilla.