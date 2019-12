Avellino calcio, è ufficiale: Di Somma si è dimesso. E’ corsa a tre per la sostituzione

L’U.S. Avellino ha accettato le dimissioni di Salvatore Di Somma dal ruolo di direttore sportivo, annunciandolo attraverso un comunicato breve e conciso.

“L’US Avellino comunica che Salvatore Di Somma ha formalizzato nella mattinata odierna le dimissioni dal ruolo di Direttore Sportivo del club. La società ringrazia Di Somma per il suo contributo alla stagione in corso e gli augura i migliori successi per il prosieguo della sua carriera”.

Ipocrisia e falsità

Di Somma aveva deciso di separarsi dal club al termine della riunione tenuta il 23 dicembre alla presenza del presidente Luigi Izzo, del direttore generale Aniello Martone e dell’allenatore Ezio Capuano. Riunione giudicata “intrisa di ipocrisia e falsità” dall’ex diesse biancoverde, in una lunga nota inviata alla stampa – ma non alla società – come avrebbe riferito poco dopo Izzo nel corso di un collegamento telefonico con un’emittente locale.

Questo modo di parlare a distanza, preferendo i social e taluni organi di informazione, non fa altro che alimentare polemiche ed aumentere una situazione di enorme confusione che non fa bene all’ambiente, già dilaniato da spaccature tra parte della tifoseria.

Compito della nuova compagine societaria dovrebbe essere quello di ricompattare l’ambiente ma, dai primi segnali, sembra che si sta facendo il contrario con un dirigente che sceglie una emittente, un altro che preferisce un sito on line, ancora un altro che utilizza i social, creando un clima di ripicche e gelosie che contribuiscono a peggiorare la situazione.

Il calcio vero è quello che parla attraverso i risultati: nell’Avellino invece si parla troppo.

Divorzio ufficiale

Oggi l’ufficialità del divorzio tra Di Somma e l’Avellino con tanto di foglio scritto e sottoscritto, consegnato in società dall’ormai ex direttore sportivo che è andato via con dignità.

Una decisione che era nell’aria dopo l’arrivo della nuova proprietà e di Aniello Martone con il quale sicuramente non poteva esserci una convivenza con Di Somma, soprattutto in vista del mercato di gennaio. La società potrà ora individuare il direttore sportivo ufficiale, perchè nella sostanza a gestire le operazioni di mercato sarà Martone.

Per questo i candidati sono elementi che non vantano una vasta esperienza: non ce n’è bisogno, considerando che i rapporti saranno mantenuti dal direttore generale.

I tre candidati sono Carlo Musa, la scorsa stagione diesse in Serie D con i biancoverdi e principale candidato alla sostituzione, Domenico Fracchiolla ex Virtus Francavilla, e Carmine Russo, ex arbitro di serie A, già team manager della Casertana, diplomatosi da poco a Coverciano, quindi in possesso del patentino per occupare la casella del direttore sportivo. Quello ufficiale, il titolare di cattedra.