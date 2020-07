UFFICIALE – Avellino calcio, D’Agostino ha deciso: esonerato Capuano

Eziolino Capuano è stato esonerato dall’Avellino, dopo averlo traghettato alla qualificazione ai playoff, grazie al decimo posto a fine campionato.

Il tecnico di Pescopagano era arrivato ad Avellino lo scorso ottobre al posto dell’esonerato Giovanni Ignoffo, in seguito al 3-1 subito sul campo della Paganese.

Durante l’incontro tenuto questa sera a Montefalcione con il presidente D’Agostino, a Capuano è stato comunicato l’esonero, nonostante un altro anno di contratto, prolungato a febbraio dalla vecchia proprietà Circelli-Izzo.

Nei prossimi giorni verrà annunciato il nuovo allenatore, scelto probabilmente da Salvatore Di Somma, che resterà, a questo punto, direttore sportivo dei biancoverdi.

In pole è piombato Gaetano Auteri, reduce dall’addio al Catanzaro.

Il tecnico, che nel 2016 ha vinto il campionato di Lega Pro a Benevento con Di Somma diesse, non è convinto del progetto Taranto e aspetta la chiamata di D’Agostino.

Auteri guidò l’Avellino nella stagione 2001-2002, poi sostituito da Giuliano Sonzogni, con Stefano Monachesi presidente della società.

In alternativa ci sarebbe Piero Braglia, già alla Juve Stabia per due stagioni con Di Somma mentre nel toto-allenatori Massimo Rastelli è abbondantemente distaccato per una questione di ingaggio e per essere già stato alla guida dell’Avellino.

Per la carica di direttore sportivo, nel caso non dovesse essere confermato Di Somma, prende consistenza la candidatura di Danilo Pagni che lascerebbe così l’incarico da poco affidatogli dal Taranto, in serie D. Pagni aveva chiesto ad Auteri di allenare la squadra pugliese ma i programmi non avrebbero convinto l’ex tecnico del Catanzaro, in predicato di legarsi con l’Avellino.

In questo caso arriverebbero sia Pagni che Auteri.

L’indiscrezione è concreta ed è stata rivelata da Campania Soccer (gruppo tuttomercatoweb) secondo cui:

“A Roma qualche giorno fa galeotto fu l’incontro tra uno dei massimi dirigenti dell’Avellino ed il direttore sportivo Danilo Pagni.

Da tempo è promesso sposo del Taranto ma non ha ancora firmato il contratto che dovrebbe legarlo ai pugliesi che militeranno in Serie D.

Pagni non ha ancora messo nero su bianco con il Taranto perché da Avellino gli hanno detto di rimanere in attesa: dopo aver salutato Capuano, in serata i Dag daranno il benservito anche a Di Somma che al massimo potrebbe rimanere nel club con un altro ruolo.

Ma con Pagni in bianco-verde, il dirigente stabiese saluterebbe la compagnia senza colpo ferire.

Con Pagni ds, per la panchina dell’Avellino ci sarebbero tre candidature da valutare, ma per il progetto calcistico dagostiniano un nome buono potrebbe essere quello di Calabro, che nell’ultima stagione ha lavorato a Viterbo proprio con lo stesso Pagni .