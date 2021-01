Morì a 27 anni dopo il parto: c’è il ricorso contro l’assoluzione dei medici

Marina De Piano aveva 27 anni, nel luglio del 2012.

La ragazza morì un mese dopo aver dato alla luce il proprio bambino nato attraverso il parto cesareo.

Per quel decesso, agli inizi dello scorso mese di settembre, il Tribunale di Avellino, ha condannato due medici per “falso in cartella clinica”, assolvendone altri due (i medici Zanatta e Santoro).

Un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) per Nicola Tesorio, all’epoca primario del reparto di Ostetricia; otto mesi di reclusione (pena sospesa) per Adelaide Manzo: il PM aveva chiesto un anno e 6 mesi di reclusione per la ginecologa di fiducia della povera ragazza.

Nuovo giudizio

Attraverso un pool di legali, i familiari di Marina De Piano hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Avellino.

La Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli ha perciò impugnato la sentenza emessa dai giudici del Tribunale di Avellino ed ha chiesto di sentire di nuovo i consulenti tecnici di ufficio che fornirono le perizie in merito al decesso della ragazza.

Triste odissea

La famiglia De Piano si rivolse alla magistratura che volle fare luce su quella morte: da quel giorno iniziò un calvario giudiziario che ha messo a dura prova i familiari della povera ragazza, costretti a rivivere quei drammatici momenti attraverso ricostruzioni dei fatti, perizie e controperizie.

Nel 2016, in seguito agli accertamenti, il giudice per le udienze preliminari presso il Tribunale di Avellino decise che si poteva celebrare il processo a carico degli indagati per la morte di Marina, fissando la prima udienza del dibattimento il 1° giugno 2016.

A giudizio i medici Tesorio, Manzo, Zanatta e Santoro. Prosciolti invece i medici Bruno, Straccia, Marotta e Masullo.

Lo scorso settembre la sentenza di primo grado, ora appellata, rispetto alla quale si dovrà svolgere un nuovo giudizio.

Il drammatico racconto di quei tragici momenti nell’articolo che segue che va letto per comprendere una vicenda che va avanti da quasi nove anni.

