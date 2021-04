Lavori al Rubilli: lunedì niente acqua in alcune zone di Avellino. Ecco quali

L’Alto Calore ha comunicato la sospensione dell’erogazione idrica in alcune zone di Avellino, il giorno 26 aprile.

Lo stop all’erogazione idrica è dovuto per consentire i lavori di allacciamento antincendio della casa di riposo A. Rubilli.

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di lunedì 26 aprile, niente acqua in queste zone: Via De Feo, Via Pedicini, C/da San Tommaso dal civico 59 al civico 70 e dal civico 53/a al civico 53/t.