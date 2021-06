Landolfi, l’appello di Don Marco Russo

Per Amore del Mio Popolo, non posso tacere.

Chiedo alle autorità competenti, in primis IL Dott. Vincenzo De Luca, presidente – assessore alla salute della Regione Campania, agli Enti tutti, alle donne e agli uomini di Buona Volontà: non abbandonate le comunità della Bassa Irpinia, della Valle dell’Irno, dell’Agro nocerino-sarnese, privandole dell’Ospedale Landolfi – Solofra.

Esso è avamposto di civiltà e di salute;

È risposta a chi è più fragile, è più povero, è la mano più vicina per accogliere colei e colui che è Malato- Persona.

Non sono numeri, non sono costi, sono Persone.Da chi ha vissuto e continuerà a vivere per gli ultimi e con gli ultimi, vi esorto a non sottrarvi a una responsabilità che vi è data per gli altri.

Grazie

Don Marco Russo Sacerdote e fratello degli ultimi