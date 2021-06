Il segreto di Luca

Luca Sanchez è un giovane colombiano, adottato da una famiglia italiana che oggi ha raccontato la sua storia nel corso di una intervista resa a Radio Punto Nuovo. Il nostro paese è divenuto il suo, tanto che Luca ne ha diffuso l’identità e la cultura partendo dalla Campania in giro per il mondo, lavorando a bordo di navi da crociera. Amante della musica, dotato di una carica di vita invidiabile, Luca ha aggiunto ai suoi amori quello della sua nuova famiglia creata insieme con la sua sposa napoletana. La sua vita sino a poche settimane fa è stata tuttavia caratterizzata da un amore segreto, sconosciuto: quello per la sua madre naturale, che ha potuto conoscere nel corso del suo recente viaggio in Colombia. Pochi giorni intensi, durante i quali Luca Sanchez ha conosciuto tutta la sua famiglia, e la Colombia, un paese che ama la musica persino poi di quanto faccia l’Italia. Poi il ritorno a casa per raccontare a Radio Punto Nuovo la storia dei suoi primi 36 anni e dare un nuovo inizio alla sua vita che è anche una bella lezione per tutti noi.