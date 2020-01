Grave incidente sull’Avellino-Salerno: due feriti e strada chiusa

Tre auto coinvolte nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 7.20, nella galleria Pergola sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel tratto che collega Serino e Solofra.

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in codice rosso in ospedale. Non sembrano essere in pericolo di vita.

Gravi disagi alla circolazione stradale. La strada in direzione Salerno è rimasta chiusa per qualche ora, il traffico è stato deviato verso Serino.

Dopo la messa in sicurezza delle autovetture incidentate, i Vigili del Fuoco e la Polizia hanno ripristinato la circolazione stradale, evitando ulteriori disagi agli automobilisti. Da accertare le cause e le responsabilità del violento incidente stradale.