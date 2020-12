Covid-19, stroncato 41enne poliziotto irpino: era ricoverato al Moscati

È deceduto questo pomeriggio, nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un paziente ricoverato alla Città ospedaliera.

Giuseppe Walter Manfra aveva 41 anni e viveva a Candida. Era arrivato al pronto soccorso lo scorso 28 ottobre.

Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza.

Il 14 novembre, di fronte a un preoccupante quadro clinico con una compromissione polmonare dell’88%, era stato trasferito nella terapia intensiva della Città ospedaliera, per essere trattato con con Ecmo (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation – ossigenazione extracorporea a membrana).

Manfra era molto conosciuto non solo a Candida, dove viveva ed era amministratore comunale, eletto nella lista “Insieme per Candida” capeggiata dall’attuale sindaco Fausto Picone.

Giuseppe era anche uno stimato poliziotto, benvoluto da colleghi e superiori che sono rimasti in apprensione nel seguire l’evolversi delle sue condizioni di salute, così come i tantissimi amici e soprattutto i parenti.

Tantissime le persone che lo avevano incoraggiato attraverso messaggi sulla sua pagina facebook ma lo scorso 12 novembre Beppe Manfra aveva postato queste parole:

Mi scuso con tutti gli amici di fb e non solo, ma non riesco più a rispondere a tutti i vostri messaggi di affetto e vicinanza… grazie Candida per la vostra vicinanza… Chiedo venia… Beppe Manfra