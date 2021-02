Covid-19, muore al Moscati di Avellino una donna di Mercogliano

È deceduta questa sera, nella terapia subintensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente 85enne di Mercogliano (Av), ricoverata dal 29 gennaio.

Continuano i decessi per Covid-19 in provincia di Avellino. In questo mercoledì 3 febbraio si contano altri tre morti: oltre alla donna di Mercogliano, in attinata si erano registrate quelle di un 90enne di San Martino Valle Caudina e un 54enne statunitense