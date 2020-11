Covid-19, la Campania resta zona gialla, cinque regioni diventano “arancione”

Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana passano nella “zona arancione”.

La Campania resta nella “zona gialla”.

L’anticipazione è stata fornita dal Presidente della Regione Abruzzo Marsilio che ha rivelato il provvedimento che sta per adottare il Ministro della Salute, Roberto Speranza, in vigore da mercoledì. “Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledi’”.

Secondo indiscrezioni, però, la Campania potrebbe a breve passare direttamente nella “zona rossa”.