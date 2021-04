Coronavirus, nuovo caso al “Regina Margherita-Leonardo Da Vinci”: alunni e docenti in quarantena

Un altro caso Covid-19, il terzo negli ultimi tre giorni, è stato riscontrato presso Scuola Secondaria I° grado Regina Margherita-Leonardo Da Vinci (gli altri due avevano interessato classi della Scuola per l’Infanzia).

Si legge nel comunicato stampa che, “il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ha disposto la quarantena domiciliare per gli alunni e i docenti della classe Prima Media, Sezione I, della Scuola Secondaria I° grado (Regina Margherita-Leonardo Da Vinci). È la terza positività al Covid-19 riscontrata negli ultimi tre giorni presso la struttura del Palazzotto.



La scuola ha sottoposto gli ambienti a sanificazione. Oggi, 22 aprile, gli alunni della classe in quarantena effettueranno lezione in DaD”.