Coronavirus, è deceduto un 39enne al Frangipane. Vaccinazione Forze dell’Ordine: ecco da quando

Un 39enne di Scafati ha perso la battaglia contro il Covid-19: era ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.



Attualmente presso il Frangipane risultano ricoverati 4 pazienti su 7 posti letto in terapia intensiva, 19 pazienti in Area Covid, di cui 13 su 16 posti letto in Medicina e 6 su 10 posti letto in Sub Intensiva.

Intanto, da lunedì 8 marzo, presso i Centri vaccinali dei Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi comincerà la vaccinazione delle Forze dell’Ordine.