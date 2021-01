Coronavirus: dosi terminate, interrotta l’inoculazione del vaccino in Campania

Il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato l’esaurimento della scorta dei vaccini anti-Covid e l’interruzione dell’inoculazione dello stesso fino all’arrivo di nuove dosi.

“La Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d’Italia nella somministrazione dei vaccini. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le dosi consegnate alla nostra regione. Le aziende si fermano per mancanza di vaccini. È questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi. Ho segnalato il problema al commissario Arcuri, sollecitando un invio immediato. Domani (martedì) dovrebbero arrivare nuove forniture, ed è necessario che questo avvenga, riequilibrando i nostri quantitativi.

Così come è necessario e urgente l’invio di personale aggiuntivo per le vaccinazioni, per far fronte alla situazione di forte sottodimensionamento del nostro personale nella quale si sta lavorando”, ha dichiarato De Luca.