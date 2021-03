Coronavirus, deceduto un paziente al Moscati. Il punto sui ricoveri per Covid

ROMA (ITALPRESS) – Domenica 28 marzo torna l’ora legale: per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, nei prossimi 7 mesi in Italia avremo positivi impatti per il sistema energetico dal punto di vista elettrico, ambientale ed economico. Secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica […]