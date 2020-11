Coronavirus, deceduti tre pazienti tra Moscati e Frangipane

Altre tre vittime del Covid-19 negli ospedali Moscati e Frangipane.

E’ deceduta poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 82enne residente ad Atripalda.

La donna, positiva al Coronavirus, era stata trasportata al Pronto Soccorso della Città ospedaliera il 12 novembre e successivamente ricoverata in terapia subintensiva.

Al Frangipane di Ariano Irpino, invece, sono deceduti una 66enne di Melito Irpino ricoverata in Terapia Intensiva e una 84enne di Ariano Irpino, ricoverata in Medicina Covid.

Presso l’ospedale del tricolle risultano ricoverati:

◦ n. 6 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 11 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 24 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.