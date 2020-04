Coronavirus, Conte: “Misure allentate entro fine aprile, mai sottovalutato l’emergenza”

Misure restrittive più lente, da fine aprile, se gli scienziati dovessero confermare la decrescita del contagio da Coronavirus.

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte alla BBC, questa mattina.

“Dobbiamo decidere quali settori potranno ricominciare la loro attività e potremmo iniziare ad allentare le misure già entro fine mese”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio, confermando che le attuali restrizioni potranno essere eliminate solo gradualmente, per evitare di vanificare due mesi di sforzi.

Quasi certa, in tal caso, la proroga del lockdown almeno fino al 18-20 aprile.

“Tornassi indietro farei lo stesso, ma non sono così arrogante da pensare che siamo stati perfetti. Misure restrittive in anticipo come in Cina? Quello italiano è un sistema diverso, mi avrebbero preso per pazzo. Non abbiamo sottovalutato l’emergenza, ma adottato misure efficaci e tempestive”, ha concluso Conte.