Coronavirus, altre cinque (o sei) regioni in Zona Bianca da lunedì. E la Campania?

La Campania dovrà attendere ancora qualche giorno per entrare in Zona Bianca.

Non è prevista, infatti, la “promozione” della regione nella fascia di rischio più bassa. A partire da lunedì 14 giugno toccherà a Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna e Provincia di Trento, più la Puglia in bilico, entrare a far parte del gruppo di regioni “in bianco” già occupato da Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Liguria, Veneto, Umbria e Abruzzo.

Dodici regioni in Zona Bianca, mentre la Campania resterà in giallo almeno per un’altra settimana. Probabilmente il via libera all’ingresso in Zona Bianca scatterà a partire da lunedì 21 giugno, assieme a quasi tutte le regioni rimaste in giallo, ad eccezione della Valle d’Aosta, che potrebbe diventare bianca soltanto dal 28 giugno.