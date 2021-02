Coronavirus, altra vittima al Moscati: è un 66enne di Avellino

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Parlamento europeo con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni ha approvato il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility). Si tratta della componente più cospicua del Piano di ripresa Next Generation […]