Città violenta: giovane aggredito lungo il Corso

Ennesimo episodio di violenza in pieno centro cittadino: ieri sera un ragazzo è stato vittima, in apparenza non grave, di una vera e propria spedizione punitiva da parte di un gruppo di violenti. L’episodio è accaduto dinanzi alla chiesa del Rosario nella prima serata, quando in strada erano presenti diverse persone, senza che si sia però registrata la presenza di Forze dell’Ordine, giunte soltanto poco dopo l’accaduto. Si spera ora nel consueto esame delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili dell’aggressione.