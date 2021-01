Autostrada A16, ancora una vettura in fiamme: ora anche di notte

Un nuovo incendio di vettura in transito lungo l’autostrada dei fuochi: la Napoli-Canosa-Bari.

Nel giro di un anno sono stati una trentina gli autoveicoli andati in fiamme lungo il tratto irpino dell’autostrada A16 dove i vigili del fuoco ormai intervengono in modo puntuale per provare a spegnewre le fiamme di mezzi che si incendiano con particolare puntualità.

Il mistero non è stato ancora risolto ma verosimilmente dipende dal fatto che lungo il percorsodella A16 che va da Baiano a Monteforte Irpino, insiste il limite di velocità di 80 km. orari, in un tratto in forte discesa, costringendo i mezzi a frenare continuamente.

Finora gli incendi di veicoli si erano registrati quasi sempre di giorno e in ore particolarmente calde.

Stavolta è accaduto di notte e con temperatura bassa.

I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 21’20 di oggi 14 gennaio, sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli – Canosa, al Km. 33 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino.

Un incendio ha visto coinvolta un’autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Nessuna conseguenza per l’automobilista.