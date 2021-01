Vendere i propri servizi on-line: ecco gli step per un e-commerce efficace

Un impatto della globalizzazione è che le aziende oggi possono vendere più facilmente i loro prodotti all’estero .

La vendita on-line è la nuova frontiera del commercio ed avere un sito web funzionale in questo senso significa per molte aziende, piccole e medie in particolare, la svolta.

Tuttavia, uno dei primi step necessari per lanciarsi sul mercato estero e per ottimizzare in modo globale la vendita dei propri prodotti on-line è sicuramente la traduzione del proprio sito.

La necessità di un servizio di traduzione professionale dipenderà in gran parte da ciò che vendi e da dove.

In ogni caso, è bene ricordare sempre che la traduzione umana è essenziale se vuoi che la tua azienda abbia la massima possibilità di successo.

Fare affidamento sulla traduzione automatica e finire con una copia grammaticalmente ridicola non è un buon piano!

Quali sono, dunque, i servizi di traduzioni davvero necessari?

La risposta dipende da cosa stai vendendo.

Esistono norme rigorose per i prodotti alimentari, ad esempio, al fine di rispettare la legislazione sulla salute e la sicurezza.

Pertanto, sarà probabilmente necessario utilizzare l’imballaggio professionale e i servizi di traduzione tecnica delle etichette, per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti locali.

I giocattoli sono un altro esempio della necessità di rispettare rigorosi requisiti di etichettatura per motivi di salute e sicurezza.

Potrebbe inoltre essere necessario tradurre manuali di istruzioni e informazioni sulla salute e sulla sicurezza, nonché sulla confezione del prodotto. Poi c’è il lato marketing.

La vendita di prodotti in qualsiasi paese richiede in genere un’iniziativa di marketing sostenuta e ben pianificata.

Una traduzione di marketing impeccabile è quindi essenziale, in modo che il tuo sito web e le brochure aziendali possano promuovere i tuoi prodotti a un nuovo pubblico.