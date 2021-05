ASI, vince De Luca. Per ora

Il secondo tempo della sfida tutta interna ai democratici premia i riferimenti di Vincenzo De Luca (non quello irpino, evidentemente): i consiglieri regionali Maurizio Petracca e Stefano Alaia (almeno per ora ancora formalmente in Italia Viva) eleggono alla guida del Consorzio per l’Area Industriale il sindaco di San Martino Valle Caudina, e per tre voti superano il candidato delle altre aree democratiche. Paradossalmente è il fronte degli sconfitti che offre maggiori novità per il prossimo futuro. Michele Vignola, sindaco di Solofra, sconfitto per tre soli voti, è da sempre vicino a Vincenzo De Luca (ex senatore irpino), che per uscire da una situazione di isolamento (pensa ancora la netta sconfitta maturata alle Regionali del suo candidato Michelangelo Ciarcia, appena riconfermato alla guida dell’Alto Calore) sta provando una difficile intesa con l’area guidata da Umberto Del Basso De Caro e dall’altro consigliere regionale, Livio Petitto. Entrambi hanno sostenuto la sua elezione all’ASI, dopo avere dato un sostanziale via libera alla rielezione di Ciarcia poche ore prima. La partita degli enti si è chiusa per ora con un sostanziale pareggio, condizionato anche dai sistemi di voto diversi nelle due assemblee. La terza e forse definitiva conta ci sarà per l’elezione del presidente della Provincia.