Modi di risparmiare su Booking

Una volta ogni tanto è bene prendersi una pausa dal lavoro e dalla quotidianità.

Che si tratti di qualche giorno o della classica “fuga” di 7-10 giorni, non ha importanza!

Ciò che conta è staccare la spina e concedersi un po’ di meritato relax, per ricaricare le batterie e ripartire al meglio.

Ormai, grazie alla tecnologia, hai la possibilità di prenotare il tuo soggiorno in pochissimi clic, scegliendo tra migliaia e migliaia di destinazioni differenti.

Uno dei siti più conosciuti e affidabili in tal senso è senz’altro Booking.com, una piattaforma specializzata che ti permette di scegliere tra una miriade di sistemazioni differenti, dandoti al contempo tantissime informazioni e mettendoti a disposizione numerosi e utili strumenti di viaggio.

Se desideri risparmiare su Booking è bene che tu segua i semplici consigli che trovi in questo articolo!

La cancellazione gratuita

Soprattutto quando non sei sicuro al 100% di poter partire, punta sugli alloggi che riportano la dicitura “Cancellazione gratuita”.

Trovarli è molto semplice, poiché è sufficiente impostare il filtro dedicato per visualizzare esclusivamente le strutture che ti offrono questo servizio. Prenotare un albergo, un appartamento, una stanza o qualsiasi altra sistemazione con cancellazione gratuita ti consente di cambiare idea e di recuperare, in parte o per intero, la cifra investita.

Codici promo Booking

Purtroppo la promozione “Presenta un amico” è scaduta da qualche tempo, ma ricorda che prenotando una struttura su Booking.com hai la possibilità di sfruttare i vantaggi di un qualsiasi altro codice promo.

La sezione relativa a tale strumento è mostrata in fase di pagamento appena dopo il riepilogo del Check-in/Check-out.

Cliccando sulla dicitura “Aggiungi un codice promo” ti viene mostrato, infatti, un menu a tendina, in cui trovi la casella di testo “Inserisci il tuo codice promo” e il relativo pulsante “Applica”.

3

I codici sconto Booking sono composti da lettere e numeri e devono essere incollati o digitati all’interno del box dedicato in modo da ottenere uno specifico vantaggio. Questi possono essere delle riduzioni sulla tariffa originaria, fisse o in percentuale, o dei servizi omaggio, in base alle caratteristiche del buono.

Per essere sicuro di non perdere nemmeno uno di questi utili coupon Booking, il consiglio è quello di iscriverti al servizio newsletter e di dare un’occhiata alle piattaforme specializzate in coupon ogni volta che deciderai di prenotare un viaggio.

Il Programma Fedeltà Genius

Booking ti mette a disposizione un interessante programma fedeltà, che ti permette di ottenere dei bonus viaggio e altri vantaggi dedicati. Esistono 2 livelli Genius, ai quali puoi accedere prenotando i tuoi soggiorni su Booking.com.

Il primo ti riserva l’iscrizione gratuita al programma per sempre e il 10% di sconto sulle tariffe base dei vari alloggi, mentre il secondo, che raggiungi dopo aver completato 5 soggiorni, aggiunge ai vantaggi indicati in precedenza:

il 15% di sconto sulle tariffe base

l’upgrade gratuito su tantissime sistemazioni

la colazione gratuita in diverse strutture convenzionate

Per comprendere se l’alloggio prescelto faccia parte del programma, devi cercare semplicemente il logo blu e bianco “Genius” accanto al nome dell’albergo o della struttura.

È lo stesso sito che, per ogni opzione, ti mostra i bonus disponibili e che li aggiunge in modo automatico alla tua prenotazione. Ricorda che una volta ottenuti i vantaggi Genius saranno tuoi per sempre!

Offerte Supersegrete e opzioni Superaffare

Se possiedi l’applicazione Booking avrai notato spesso delle promozioni chiamate “Superaffare” o “Offerte Supersegrete”.

Queste rappresentano un’ulteriore possibilità di risparmio, poiché ti consentono di visualizzare, rispettivamente:

Le strutture che si distinguono per rapporto qualità-prezzo, in riferimento alle date selezionate

Le strutture che in quel preciso momento mostrano una tariffa scontata

Il consiglio è, perciò, quello di tenere gli occhi bene aperti, poiché queste promozioni possono durare anche solo poche ore e rappresentano delle occasioni da prendere al volo!

Tanti utenti, grazie a tali offerte, si sono potuti permettere negli anni delle strutture di lusso a prezzi oltremodo vantaggiosi.