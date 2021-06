Ad Avellino, la presentazione della Mustang Mach-E.

Un’icona che ha fatto sognare intere generazioni, l’american dream su quattro ruote, il simbolo del boom economico degli anni ’60 a stelle e strisce oggi corre nuovamente su strada in una versione aggiornata alla tecnologia del nuovo millennio.

Venerdì 2 luglio, a partire dalle 9.30, la concessionaria Ford Blu Center di Torrette di Mercogliano presenta al pubblico la nuova Mustang Mach-E All Electric, il primo Suv completamente elettrico prodotto da Ford. Potenza senza limiti, tecnologia intuitiva e con il modello “Extended Range” fino a 610 km di autonomia.

Un gioiello di tecnologia, efficienza e linea progettato in una gamma di ampio spettro per poter regalare un’esperienza di guida unica per qualsiasi stile ed esigenza.

Per tuffarsi nel mondo Mustang, sarà possibile prenotare un test drive direttamente in concessionaria.

La Mustang Mach-E All Electric ha un’autonomia fino a 610 km ed un’accelerazione istantanea che, con il modello GT, assicura uno scatto dal 0 a 100km/h in soli 3,7 secondi.

«Siamo lieti di presentare al pubblico irpino un vero e proprio cult della storia dell’auto. Un simbolo per generazioni che oggi arriva sul nostro mercato in una forma accattivante e altamente performante» sottolinea Fabio Grillo della concessionaria Ford Blu Center Avellino

L’alimentazione elettrica della Mustang Mach-E All Electric consente di risparmiare sia in termini di tempo che di danaro. La vettura può essere tranquillamente ricaricata collegandosi alla rete domestica ed avere così, ogni mattina, l’auto sempre pronta a garantire il top delle prestazioni.

La funzionalità di ricarica ad alta potenza con corrente continua, poi, assicura il raggiungimento di un’autonomia di 119 km in appena dieci minuti di ricarica presso una delle tante stazioni di rifornimento ad alta potenza presenti su tutto il territorio.

Per chi voglia conoscere da vicino la nuova nata in casa Ford e lasciarsi andare a vivere un sogno alla guida, l’appuntamento è per tutta la giornata di venerdì e nei giorni seguenti presso la concessionaria Ford Blu Center a via Nazionale Torrette di Mercogliano.