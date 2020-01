Monteforte Irpino, pauroso incidente all’incrocio: tre feriti e strada chiusa

Un pauroso incidente si è verificato nel primo pomeriggio nel territorio di Monteforte Irpino, all’incrocio tra la strada interna che attraversa il paese e la statale 7 bis.

Per cause in corso di accertamento, una utilitaria si è scontrava con un autocarro, in modo violento.

Potrebbe essere stato il mancato rispetto del segnale di precedenza oppure un guasto a comportare l’invasione della carreggiata da parte di uno dei due mezzi coinvolti nel sinistro.

A causa del forte impatto, sono rimasti gravemente feriti i conducenti dei due mezzi, oltre al passeggero che si trovava a bordo dell’autocarro.

Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze, trasferendo le tre persone in ospedale.

Le condizioni dei feriti sono apparse preoccupanti.

Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco per rimuovere i veicoli e ripulire l’asfalto dall’olio e carburante riversatosi dai serbatoi dei mezzi coinvolti nel grave incidente.

La strada è stata perciò temporaneamente chiusa, per oltre un’ora, con gravi ripercussioni sul traffico.