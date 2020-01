Avellino, pedoni nel mirino degli automobilisti: un altro investimento

Un nuovo investimento ad Avellino, ancora un pedone in ospedale.

E’ accaduto, sempre in pieno centro, all’incrocio tra Corso Europa e Via Zigarelli, la traversa in discesa che va verso il fondovalle Fenestrelle, alle spalle di Via Roma.

Un pedone stava attraversando la strada quando è stato investito da una utilitaria. L’uomo, a una prima ricognizione dei sanitari intervenuti con l’ambulanza, pare abbia riportato forti contusioni agli arti inferiori ma gli esami radiografici potranno togliere ogni dubbio per una esatta diagnosi.

E’ il secondo investimento che si registra in questi primi giorni del nuovo anno ad Avellino, dopo i numerosi registrati nello scorso anno.

La scorsa settimana c’è stato un altro investimento ad Avellino, in Via Circumvallazione (a cui si riferisce la foto), all’incrocio con Via Mancini: una donna travolta da una Fiat Punto è stata trasportata in ospedale.

E’ tempo di esaminare con attenzione la questione ed adottare le necessarie contromisure per evitare questi incidenti.

Occorrono maggiori controlli, da parte dei vigili urbani, anche con l’ausilio di pattuglie in borghese per reprimere il fenomeno della guida con l’uso del telefonico che provoca gravi distrazioni.

Oltretutto le multe per tale tipo di infrazioni potrebbero portare maggiori introiti nelle casse comunali rispetto alle multe per divieto di sosta, sicuramente più facili da elevare ma che non fanno cassa come quelle per l’uso dei cellulari mentre si è al volante.