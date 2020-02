Spaccio e detenzione di arma clandestina: sette anni a un irpino

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hanno tratto in arresto un 45enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per Spaccio di ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e Detenzione di arma clandestina, disponendo la pena di sette anni di reclusione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, già detenuto ai domiciliari, è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.