IPhone e smartwatch a prezzi convenienti, è una truffa: denunciati due 30enni

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato due trentenni di Taranto ritenuti responsabili di truffa.

L’indagine ha preso spunto dalla denuncia sporta da una giovane donna del luogo che, in cerca di un buon affare, era stata attratta da un annuncio per la vendita di un iPhone di ultima generazione abbinato allo smartwatch Apple, pubblicato su Facebook.

Considerato l’ottimo prezzo, non ha esitato a contattare l’inserzionista ricevendo in cambio dettagliate spiegazioni che hanno, di fatto, conquistato la fiducia della ragazza, la quale non ha esitato ad effettuare il pagamento di circa 750 euro mediante ricarica su carta prepagata.

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si è reso irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna dei prodotti acquistati.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei presunti responsabili che aveva messo a segno la truffa.

I due trentenni, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria