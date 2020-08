Incendio a San Tommaso: in fiamme rosticceria ambulante

Un autonegozio adibito a rosticceria ambulante, in sosta in via Giulio Acciani, a rione San Tommaso, è stato avvolto dalle fiamme nella notte.

Intorno alle 4, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel popoloso rione avellinese per spegnere l’incendio, che ha danneggiato anche due veicoli parcheggiati nelle vicinanze del mezzo.

Spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza l’area. Non si registrano feriti.