In giro su un’auto sottoposta a sequestro: nei guai 55enne

I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato un 55enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia e sottrazione di beni sottoposti a sequestro.

L’uomo aveva posto in circolazione un veicolo (in precedenza sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di copertura assicurativa) affidatogli in custodia giudiziale e destinato alla confisca.