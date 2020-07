Una coppia di coniugi è rimasta ferita nella propria abitazione, a Ospedaletto d’Alipnolo.

In mattinata, per cause ancora da stabilire, una grossa finestra si è staccata dall’infisso colpendo in pieno marito e moglie, entrambi sulla sessantina.

Immediati i soccorsi del 118, che hanno trasportato i due feriti presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Sul posto si sono portati anche i Carabinieri della locale stazione e una squadra di Vigili del Fuoco.