Coronavirus, un’altra vittima al Frangipane. Il punto sui ricoveri da Covid

Una 88enne di Bisaccia positiva al Coronavirus è deceduta nell’Area Covid dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

Presso l’ospedale del Tricolle non risultano ricoverati in Terapia Intensiva a fronte di 7 posti disponibili. Sono 9 i ricoverati (su 12 posti letto) in Medicina Covid, altri 20, invece, sono i pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 5 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.