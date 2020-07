Cade sul balcone di casa e rischia di morire: donna salvata dagli agenti della Volanti

Era caduta in casa e non riusciva più a rialzarsi. Per sua fortuna, una pattuglia della Volanti impegnata in un servizio di controllo del territorio, le ha salvato la vita.

Gli agenti di Polizia si sono accorti dell’anziana, sul balcone della sua abitazione in via De Venuta ad Avellino.

La donna era da alcune ore sotto il sole cocente, esposta al forte calore, ormai quasi stremata.

I poliziotti sono scesi dall’auto e si sono portati al terzo piano della palazzina, in compagnia di una squadra di Vigili del Fuoco e del personale del 118. Per fortuna la donna si è ripresa, nonostante il grosso spavento.