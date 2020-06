Abusi edilizi lungo la Solofrana: denunciato proprietario di un fondo

I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, all’esito di controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo edilizio lungo l’asta fluviale del Torrente Solofrana, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino il proprietario di un fondo.

L’uomo è ritenuto responsabile di aver eseguito opere edilizie in assenza di autorizzazione.

L’attività, eseguita unitamente al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Montoro, ha permesso di accertare la presenza di un fabbricato (realizzato regolarmente) con annessa tettoia in legno lamellare e un manufatto in muratura e copertura in pannelli coibentati ad uso deposito, questi ultimi realizzati in assenza di permesso di costruire, autorizzazione sismica e autorizzazione paesaggistica in quanto ricadenti nella fascia di protezione, ovvero a distanza inferiore a centocinquanta metri dal torrente.