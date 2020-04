E’ finito fuori strada con il mezzo che guidava.

Un operaio di 56 anni, dipendente di una azienda per la raccolta dei rifiuti, mentre era alla guida dell’autocompattatore, lungo la statale Ofantina, per cause in corso di accertamento è uscito di strada.

A causa dell’impatto, l’uomo ha perduto la vita.

L’incidente è avvenuto in contrada Boccelle a Castelvetere sul Calore.

Sono in corso accertamebnti da parte dei carabinieri della compagnia di Montella.