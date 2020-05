Ospedale Moscati, i tamponi si tingono di giallo: medico positivo resta in servizio

Ha sbagliato il macchinario oppure si è trattato di un errore umano? Forse tutti e due.

Tamponi dapprima positivi al Moscati, poi negativi al Cotugno, quindi definiti “non negativi” dai manager dell’azienda ospedaliera avellinese per tentare di giustificare una situazione che appare inquietante.

La situazione sta andando avanti da qualche settimana e nulla è stato chiarito.

C’è stata una indagine interna (un “audit”), ed è emerso che sarà necessario dotarsi di un diverso macchinario (è scritto in un comunicato ufficiale), salvo poi apprendere che «Mai è stata messa in discussione l’attendibilità del nostro laboratorio e della nostra apparecchiatura». Così ha parlato il direttore generale Renato Pizzuti, esattamente 24 ore dopo la diffusione di quella nota alla stampa.

Se tutto funziona alla perfezione, allora chi ha materialmente redatto la relazione che inficia la macchina?

L’acquisizione della nuova piattaforma dicono sia stata caldeggiata, dalla fine di febbraio, dalla dott.ssa Maria Luisa Taddeo che si è sempre interessata di microbiologia: con il pensionamento della collega che si occupava di Virologia, però, le è stata affidata anche la responsabilità della virologia molecolare.

Si tratta di due materie nettamente diverse per approccio e gestione: l’esperienza nel settore gioca un ruolo fondamentale, però la dottoressa Taddeo s’era subito accorta che qualcosa non convinceva.

Il percorso di acquisto di una nuova apparecchiatura era formalizzato da tempo. Ora per giustificare la spesa e inserirla semmai nei proventi dedicati al covid, c’è una motivazione forte ed inattacabile.

Una volta per tutte, sarà bene fare un minimo di chiarezza in modo da sgombrare quei legittimi dubbi e preoccupazioni ai soggetti che sono stati sottoposti a tamponi risultati negativi (e se fossero, invece, positivi?) ed altri pazienti che da “positivi” si sono ritrovati “negativi” senza fare però salti di gioia.

Rispetto a tante tesi, diventa difficile avere una risposta esatta e convincente.

In questa situazione di incertezza, ora viene fuori che un sanitario risultato positivo al «Gene N del coronavirus» continua a svolgere regolarmente l’attività all’interno del Moscati.

Secondo un rigido protocollo del Ministero della Salute, il paziente positivo al tampone deve restare in isolamento domiciliare.

Invece il soggetto pare che abbia continuato a frequentare le corsie dell’ospedale, rischiando di contagiare colleghi di lavoro e pure altri pazienti.

C’è chi offre una versione che sinceramente lascia a bocca aperta: «Al momento non risultano persone contagiate, quindi si tratta di soggetto negativo».

Questa è scienza, signori, non fantascienza.

Lo scorso 3 marzo, ai primi accenni del diffondersi dell’epidemia del covid-19 Irpiniaoggi aveva posto un interrogativo che riproponiamo.

