Epidemia Covid-19: il 21 aprile la Campania fuori dal tunnel

La Campania può uscire dall’epidemia Coronavirus il prossimo 21 aprile.

Non è una previsione qualsiasi.

Lo studio arriva dall’IHME, un istituto facente capo alla facoltà di medicina dell’Università di Washington e che si occupa della salute nel mondo.

Secondo uno studio articolato, che tiene conto di una vasta serie di dati, è di questi giorni il picco del contagio in Campania, con il massimo numero di decessi ormai registrato.

Si andrà verso una fase calante e dal prossimo 21 aprile non ci saranno altre vittime per Coronavirus nella nostra regione.

Per sapere se la previsione è attendibile, si potranno verificare i dati relativi ad altre regioni per le quali lo stop ai decessi è previsto prima che in Campania.

L’uscita dal tunnel +è infatti prevista l’11 aprile per l’Umbria, il 17 aprile (Toscana), il 17 aprile (Trentino), il 18 aprile per Abruzzo e Basilicata.

Sempre secondo tale previsione, il numero massimo di decessi che si registreranno in Campania sarà di 250 vittime, rispetto alle 216 registrate nella giornata odierna.

La data dell’ultimo decesso in Italia, secondo le proiezioni dell’isituto statunitense, dovrebbe registrarsi il 21 maggio con una stima totale dei decessi indicato in 20.300 persone, circa 3.000 in più rispetto a quelle finora contate nel nostro Paese.