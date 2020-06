Dietrofront: le discoteche restano chiuse. Ecco cosa si potrà fare dal 15 giugno

Se dal 15 giugno sarà consentito praticare sport di squadra e di contatto (calcetto, beach volley, basket e pallanuoto su tutti), è stata rinviata di un mese la riapertura delle discoteche, inizialmente prevista per lunedì prossimo.

Di ballare non se ne parla fino al 14 luglio. Posticipate a quella data anche l’organizzazione e lo svolgimento di fiere e congressi.

Lunedì riapriranno regolarmente le aree gioco nei parchi e nelle ville comunali per i più piccoli. L’accesso è consentito ai minori, ai familiari e agli estranei (baby sitter) sempre rispettando le regole.

Riapriranno lunedì anche le sale gioco, le sale bingo e i centri termali.

Per quanto concerne i viaggi all’estero questi saranno vietati fino al 30 giugno fuori dalla zona di Schengen, tranne per motivi di lavoro, salute o necessità. Si potrà viaggiare solo nei paesi della Comunità Europea, in Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Da martedì 16 anche in Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Serbia, come rivelato da La Repubblica.