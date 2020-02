Coronavirus, l’Ordine dei Medici: le linee guida per una corretta prevenzione

Il presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Avellino, Francesco Sellitto ha inoltrato al Prefetto di Avellino, Paola Spena un vademecum per la cittadinanza irpina, elencando le misure di prevenzione per allontanare il rischio di contagio da Coronavirus.

“È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti.

Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza. Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.



Proteggi gli altri

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto);

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso;

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.



L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi respiratori).

In tal caso contatta telefonicamente il tuo medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta o i Medici di Guardia Medica in alternativa il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute.



E’ necessario che, per una eventuale emergenza epidemiologica, sia pronta una

vera e propria rete territoriale ed ospedaliera, tenendo presente tutte le

direttive nazionali e regionali.



Pertanto chiediamo che si costituisca presso la Prefettura, un tavolo tecnico

formato da:

• Prefetto di Avellino

• Protezione Civile

• ASL Avellino (con rappresentanti dei MMG e C.A., PLS e 118)

• A.O.R.N. Moscati Avellino

• Ordine dei Medici della Provincia di Avellino

• Sindaci della Provincia di Avellino”.