Centro di Salute mentale: l’Asl chiede una sede adeguata al Comune di Ariano Irpino

L’ASL di Avellino ha comunicato che, in relazione alla necessità di effettuare lavori di riqualificazione e ampliamento del Pronto Soccorso del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, si è reso necessario lo spostamento del Centro di Salute Mentale, situato nei locali attigui il Pronto Soccorso, in altra sede.

Dopo un sopralluogo all’interno della struttura ospedaliera da parte dell’Ufficio Tecnico, della CTM e del Dipartimento di Salute Mentale, e vista l’impossibilità di reperire nel P.O. spazi idonei al servizio, l’Asl ha presentato richiesta al Comune di Ariano Irpino di una nuova sede.

Il Comune di Ariano Irpino, in prima istanza, ha indicato alcuni locali situati in un seminterrato dello stabile dove è allocato Il Distretto Sanitario di Ariano, che ospitavano un’associazione di volontariato, la quale ha lasciato la sede non considerandola idonea.

A seguito di sopralluogo dell’Ufficio Tecnico, della CTM e del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl, l’Azienda ha riscontrato la mancanza dei requisiti, non ritenendo la sede idonea all’uso richiesto.

Pertanto l’Azienda ha richiesto al Comune di indicare un’altra sede, con la ferma volontà di non localizzare il Centro in spazi al di fuori dei confini comunali.