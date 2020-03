Ariano Irpino, riapre il Pronto Soccorso dell’Ospedale Frangipane

Riapre il Pronto Soccorso dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.

A comunicarlo è l’ASL di Avellino. La direzione sanitaria del Frangipane, dopo aver posto in essere tutte le procedure volte al reclutamento del personale, per far fronte alla carenza del personale stesso e per garantire servizi e turni ha disposto, su insistente sollecitazione della Direzione Generale dell’ASL, la riapertura del Pronto Soccorso del P.O. di Ariano Irpino.

Si precisa, anche, che l’UOC di Medicina Generale è aperta e in attività e che il personale medico e paramedico del nosocomio ufitano è in prima linea per fronteggiare la crisi sanitaria che sta attanagliando il nostro Paese.