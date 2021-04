Vittoria in rimonta per la Sampdoria, 3-1 al Verona

GENOVA (ITALPRESS) – La Sampdoria ribalta il risultato e vince per 3-1 contro l’Hellas Verona nella 31esima giornata di Serie A. I veronesi dominano il primo tempo, grazie al vantaggio di Lazovic dopo 13 minuti. I cambi di Ranieri durante l’intervallo cambiano però la partita. Le reti di Jankto, Gabbiadini su calcio di rigore e di Thorsby capovolgono completamente la situazione nel secondo tempo. L’Hellas ha voglia di rivalsa, dopo la sconfitta contro la Lazio all’ultimo respiro. Parte meglio della squadra di Ranieri (in avvio subito un’occasione per Faraoni) e molto presto trova anche il gol che sblocca la partita. Ci pensa al 13′ Lazovic, con una punizione perfetta a insaccare con il destro a giro lo 0-1. Il primo tempo è molto vivace, la Sampdoria cerca subito la reazione alla svantaggio. Verre va vicinissimo al pareggio, gli dice di no Silvestri che para deviando in angolo. Gli uomini di Juric si rifanno sotto a metà primo tempo, con la chance di Zaccagni. I ritmi si abbassano sul finire di frazione, l’Hellas controlla senza problemi il risultato. Nel secondo tempo Ranieri cambia volto al match grazie alle sostituzioni: dentro Keita, Gabbiadini e Candreva. Al 46′ Jankto finalizza il bel cross dell’ex Lazio per agganciare subito il pareggio. La Samp acquisisce convinzione, i subentrati fanno la differenza e ribaltano il risultato. Ancora Keita protagonista, guadagna calcio di rigore per il fallo di Tameze. Sul dischetto va Gabbiadini che al 73′ non sbaglia il 2-1 beffando Silvestri. Il Verona accusa il colpo e non trova la forza di reagire per riprendere in mano la partita. Così i blucerchiati mettono in ghiaccio la vittoria con la rete del 3-1 definitivo, che arriva all’82’ con la firma di Thorsby.

(ITALPRESS).