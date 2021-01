Vanoni, arriva il nuovo singolo “Un sorriso dentro al pianto”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono mesi che il Pd chiede apertamente e lavora per un rilancio dell’azione di governo, in sintonia con tutti gli alleati. L’obiettivo era ed è quello di un rafforzamento della maggioranza attorno al Presidente Conte e, come avevamo deciso insieme, il varo di un “patto di legislatura” per dare alla maggioranza una […]