Vaccini, al via in Sicilia il sistema online di Poste per gli over 80

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è la prima regione d’Italia ad avviare il sistema di prenotazione online del vaccino anti Covid, predisposto dalla Struttura commissariale nazionale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste Italiane. A partire dalle 10 di lunedì prossimo, infatti, i cittadini siciliani con più di 80 anni – compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 – potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid.gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale. Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni (tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana) con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione. Da lunedì 8 febbraio sarà possibile, pertanto, accedere al sistema online che consentirà di scegliere il Centro vaccinale siciliano più vicino e quindi determinare l’appuntamento per la somministrazione.

“Poste Italiane ha messo a disposizione le sue competenze, le sue

strutture logistiche e informatiche per contribuire alla

realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti –

dichiara l’amministratore delegato Matteo Del Fante – La

vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno

richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette,

potrà essere prenotata oltre che online e tramite call center,

direttamente all’Atm Postamat inserendo la propria tessera

sanitaria, o attraverso i palmari in dotazione ai portalettere”.

In Sicilia, i cittadini che rientrano in questa fase del target

over 80 sono circa 320mila. Il vaccino è gratuito.

