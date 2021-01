Usa, Trump abbassa i toni “Assicurare una transizione ordinata”

MILANO (ITALPRESS) – “Questo governo deve andare avanti, il Paese non può rischiare di cadere nell’immobilismo, non sono accettabili giochi di palazzo”. Lo afferma in un colloquio con il Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“Il problema non è Conte, anzi Conte va rispettato e sostenuto, se dobbiamo discutere di qualcosa non […]