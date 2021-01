Tom Jones torna con l’album “Surrounded By Time”

ROMA (ITALPRESS) – Tom Jones presenta la sua ultima avventura musicale, “Surrounded By Time”, in uscita il 23 aprile 2021.

Coprodotto da Ethan Johns e Mark Woodward, “Surrounded By Time” offre al pubblico una serie di canzoni reinterpretate con la sua vocalità. Brani scelti dall’artista stesso e che hanno avuto un forte impatto durante il corso della sua lunga e brillante carriera.

“Surrounded by Time” affronta nuove sonorità partendo da “Talking Reality Television Blues”, brano scritto da Todd Snider e primo singolo tratto dall’album: con un video sorprendente mostra l’impatto e il ruolo mutevole della televisione dal suo inizio ai tempi attuali. Un brano trascinante, quasi minaccioso accompagnato da una voce di un artista che ha un’intima conoscenza personale e lavorativa della forza culturale di questo mezzo di comunicazione.

