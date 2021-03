SANREMO (ITALPRESS) – Simona Ventura è positiva al Covid. Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa a Sanremo: “E’ disperata, ci teneva tanto ad essere qui, purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato. Per fortuna sta bene, in bocca al lupo, magari faremo qualcosa insieme in futuro, ti vogliamo bene”. […]