Il Gruppo Renault Italia è sempre più impegnato nella direzione di una mobilità “green” e, i risultati che provengono dalle vendite sembrano dargli ragione. “Abbiamo lanciato una piattaforma che si chiama ‘Electric Mobility for Yoù per rispondere a tutte le esigenze del mercato per quanto riguarda l’elettrificazione del prodotti. Nel segmento delle utilitarie noi offriamo […]